La skippeuse Alexia Barrier en mission pour le climat sur le Vendée Globe

Alexia Barrier, sa lutte pour le climat en plein Vendée Globe





Alors qu’elle participe au Vendée Globe, la skippeuse Alexia Barrier contribue à la mission des Nations unies pour les sciences océaniques au service du développement durable.

À l’extrême sud de l’océan Indien, la skippeuse française Alexia Barrier participe au Vendée Globe. Durant cette course à la voile en solitaire, elle explore des zones méconnues et isolées. Elle en profite pour récolter des données afin d'étudier l'impact du réchauffement climatique sur l’océan.

Une aide précieuse

« Moi, je suis mobilisée depuis 10 ans avec 4myplanet pour la recherche sur l'océan, pour soutenir les scientifiques. C'est un challenge global pour moi et j'ai vraiment décidé de m'impliquer. Nous sommes un tiers de la flotte du Vendée Globe à contribuer à la recherche scientifique, c'est fantastique », se réjouit la skippeuse.

Sur son voilier, Alexia Barrier garde une balise. Elle est mise à l'eau tous les 10 jours et descend à 2.000 mètres de profondeur. Elle sert à récolter des données sur la salinité et la température. Les résultats sont ensuite envoyés vers une banque de données mondiale accessible à tous.

« Chacun peut agir aujourd'hui à son échelle »

Grâce à des mesures des températures en mer collectées pendant les cinq à six dernières décennies, les scientifiques ont pu observer que l'océan se réchauffait de manière très importante sur cette période. Cette mission a également un but pédagogique pour sensibiliser à la préservation de l'environnement. Un programme éducatif a d'ailleurs été lancé avec 150 classes de CM2.

« J’ai envie d'être utile à la planète. C’est notre radeau et il faut vraiment en prendre soin pour continuer à vivre en harmonie avec toutes les espèces vivantes qui peuplent notre planète et qui sont gravement en danger. L'océan, source de vie, est aussi gravement en danger. Donc c'est pour ça qu’il est important d’agir. Et chacun peut agir aujourd'hui à son échelle, on peut tous être des citoyens engagés, des héros pour la planète bleue », estime Alexia Barrier.