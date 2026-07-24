France
Justice & Faits divers

Un ancien député suisse est poursuivi pour avoir drogué et agressé sexuellement son ex-épouse…

Un ancien député suisse est poursuivi pour avoir drogué, filmé et agressé sexuellement au moins 140 fois son ex-épouse…
Publié le
24
/
07
/
2026
À suivre
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