Un ancien député suisse est poursuivi pour avoir drogué et agressé sexuellement son ex-épouse…
Un ancien député suisse est poursuivi pour avoir drogué, filmé et agressé sexuellement au moins 140 fois son ex-épouse…
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Un ancien député suisse est poursuivi pour avoir drogué et agressé sexuellement son ex-épouse…
Un ancien député suisse est poursuivi pour avoir drogué, filmé et agressé sexuellement au moins 140 fois son ex-épouse…
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Une Française fait condamner l’Italie à 60 000 euros d’amende, après qu’une procureure a jugé “normal” qu’un homme puisse violer son épouse “lorsqu’elle est fatiguée”.