BRUT. PHILO - Jules Colmart : "C'était mieux avant" ?

BRUT. PHILO — "C'était mieux avant" ! Si plus personne n'ose vraiment prononcer cette expression devenue cliché, l'idée perdure, y compris sur les réseaux sociaux. Aymeric Goetschy a voulu savoir ce qu'elle disait de nous. Il en discute ici avec Jules Colmart doctorant en philosophie à Normalesup