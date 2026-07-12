BRUT. PHILO - Jules Colmart : "C'était mieux avant" ?
BRUT. PHILO — "C'était mieux avant" ! Si plus personne n'ose vraiment prononcer cette expression devenue cliché, l'idée perdure, y compris sur les réseaux sociaux. Aymeric Goetschy a voulu savoir ce qu'elle disait de nous. Il en discute ici avec Jules Colmart doctorant en philosophie à Normalesup
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BRUT. PHILO - Jules Colmart : "C'était mieux avant" ?
BRUT. PHILO — "C'était mieux avant" ! Si plus personne n'ose vraiment prononcer cette expression devenue cliché, l'idée perdure, y compris sur les réseaux sociaux. Aymeric Goetschy a voulu savoir ce qu'elle disait de nous. Il en discute ici avec Jules Colmart doctorant en philosophie à Normalesup
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"Tu sais ce que tu as à faire" : un instructeur de vol se serait jeté d'un avion, laissant son élève seule aux commandes.