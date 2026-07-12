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Société

BRUT. PHILO - Jules Colmart : "C'était mieux avant" ?

BRUT. PHILO — "C'était mieux avant" ! Si plus personne n'ose vraiment prononcer cette expression devenue cliché, l'idée perdure, y compris sur les réseaux sociaux. Aymeric Goetschy a voulu savoir ce qu'elle disait de nous. Il en discute ici avec Jules Colmart doctorant en philosophie à Normalesup
Publié le
12
/
07
/
2026
À suivre
Quand Tom Holland a annoncé à Zendaya qu'elle avait décroché son rôle dans l'Odyssée.
Quand Tom Holland a annoncé à Zendaya qu'elle avait décroché son rôle dans l'Odyssée.
À suivre
Quand Tom Holland a annoncé à Zendaya qu'elle avait décroché son rôle dans l'Odyssée.
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