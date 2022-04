(re)inventando el tercer género

Yo creo que a todos nos gusta ser mirados ¿no? Ahhh. risas A mayor o menor escala, pero no sé. Me gusta y siento que tampoco es como que me tengo que esforzar tanto para obtener esas miradas. Algo que siempre me ha importado desde que comencé con este proyecto es que sí me interesa volver mi trabajo como lo más público posible. Me gusta como esta idea de ponerme yo, como compartir y presentar para el pueblo la ver, para el pueblo la ver yo soy del pueblo también, del barrio para el barrio. Como que me mueve y me nutre. Mi nombre es Muxxxe, soy artista visual y rapper de la ciudad de Tijuana, Mi práctica principalmente se enfoca en el performance de instalación, también en las intervenciones, en sitios específicos y desde la música también me gusta como utilizar justo como que el sonido ¿no? como una extensión Lo que escribo en la música también es muy provocativo y sobre todo muy pu, ¿no? También digo son como cosas que, al final me representan, y que también las quiero vocalizar. No quiero decir reclamo, pero sí enunciar cosas que me molestan y que creo que están mal. También habló mucho de mis deseos, de las cosas que me provocan placer, también de ciertas fantasías. El proyecto, me ha permitido ser muchas cosas que quizás yo detrás de esta piel me gustaría O como ser. o como ser. Este proyecto me permite llegar a esos lugares. Explorar mi cuerpo, mi identidad, mi imagen. Más bien yi esta oportunidad A$ap Rocky, Wu-Tang Clan, C.Tangana, Bicep, Nathy Followed by imantadabionica, tanmmi Más bien vi de hacer algo presentarme como escenario ambulante. MAKE IT COUNT También en esta búsqueda de autolegitimación y de reclamar ese espacio, como que como artista queer, como que para mí es importante una plataforma como esta, que güey, la neta no está fácil tenerla. El sound system es como algo muy de barrio, que la gente saca hasta sus carros, los pimpean, así que ponen las bocinas y todo. Tú sabes que esos dedos) Yo te la pongo gruesa, todo te palpita.. Me doy la media vuelta pa') pedirte la puntita, despacito.) Esta acusación que de repente he tenido por el nombre Muxxxe, como que mi intención nunca imagen ni de su estética. Creo que al final, mi aproximación simplemente fue desde un lugar conceptual, por este concepto del tercer género que me parecía fascinante, sobre todo siendo mexa, sobre todo siendo una persona que no me identifico precisamente con la masculinidad o la feminidad, que siento que soy una persona que fluyo y que también no soy una sola cosa. Entonces que exista este tercer género como otra posibilidad para mí era como jey, a hue! Como que me sentía más representada en ese sentido. Por eso, creo que el hecho de no tener rostro como que yo desde este enfoque más visual estaba tratando de traducir eso de que cómo se vería un tercer género si existiera un tercer género. Mi imagen es una construcción de eso, como básicamente un lienzo en blanco que puede ser cualquier cosa. Te voy a dar cuellos El hecho de hacerlo en público y en estos espacios que hasta cierto punto son restringidos es así como que y todo para mí también a la ver*, lo quiero hacer aquí, porque lo quiero hacer aqui y que me vea aquí y que me vea quien me quiera mirar. Que yo no necesito la aprobación de nadie para hacer las cosas que yo quiero hacer. Al final nunca sabes qué le vas a mover a las personas Alterar la cotidianidad justo como yo, plantearme como esta figura, Algunas personas se detienen, cuestionan, preguntan, se quieren tomar fotos, como que están tratando de digerirlo. Creo que lo que más me importa es generar una pregunta como esa pregunta de a huevo. Guerrillera con la cosa a mi maneras SHay dos tipos de personas caminando por la Tierras Hay dos tipos de personas caminando por la Tierra) La pieza que traigo puesta fue diseñada por Malcriada. Su trabajo es como súper escultórico, pero como que al nosotras trabajar juntas, como que le da este carácter, de escultura viva. Algunos de los detalles que están en el traje, como el tercer mundo", como el "tercer mundo", que es algo que está súper… en el núcleo de mi proyecto. El concepto "del tercer mundo para el mundo", como: the struggle is real, ¿sabes? KS COFFEE Sí siento que es como una lucha constante. Güey hasta hay memes de eso, de que ya quiero escapar de Latinoamérica. Y yo no estoy buscando totalmente escapar, pero sí entender que aquí nací, aquí están mis raíces y que yo estoy aspirando a tener esta visibilidad internacional, global. Soy una diosa Alfredo Domíngiuez S. Periodista Alejandro Ogando Miguel J.Crespo Montaje Miguel J. Crespo