Activismo gordo

"Empecé a hacer dieta desde los ocho años, o sea, no tengo idea, no sé cuántas dietas he hecho toda mi vida”. Natalia Martínez decidió cuestionar las ideas impuestas sobre los cuerpos gordos y se dio cuenta que algo estaba mal. Para Brut, cuenta por qué empezó a enunciarse como activista gorda. 💪