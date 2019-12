POLÍTICA DE PRIVACIDAD DEL SITIO WEB Y DE LA APLICACIÓN DE BRUT MOBILE

Esta Política de privacidad se aplica a los datos personales recopilados, procesados, transmitidos y almacenados cuando utiliza la Aplicación móvil iOS "Brut" (en adelante, la "Aplicación").

Datos personales significa información relacionada con una persona física identificada o identificable (por ejemplo, un apellido, Nombre, dirección de correo electrónico, identificador único…).

BRUT se compromete a procesar los datos personales de sus usuarios de acuerdo con la legislación aplicable, y en particular con el Reglamento (UE) 2016/679 (el Reglamento general de protección de datos o "GDPR").

1. Datos de contacto del controlador de datos

El controlador de datos de sus datos personales recopilados cuando utiliza la aplicación es BRUT, una sociedad francesa. acciones parciales simplificadas (sociedad anónima simplificada) inscritas en Paris Trade and Companies Regístrese con el número 829 162 395 y tenga su domicilio social en 51 Rue Vivienne, 75002 París, [email protected]

2. Datos personales recopilados por BRUT

Los datos personales a los que BRUT tiene acceso son aquellos que nos proporciona cuando crea una cuenta en La aplicación y cuando la uses. Por lo tanto, BRUT recopila en particular su dirección de correo electrónico, inicio de sesión detalles, e información sobre su uso de la Aplicación (comentarios, me gusta, contenido visto, etc.), en De acuerdo con las condiciones establecidas en esta Política.

A menos que se indique lo contrario, la información que se le solicita en los formularios de recopilación de datos disponibles en el La aplicación (por ejemplo, formulario de creación de cuenta) es obligatoria. Si no proporciona esta información, No se podrá validar el formulario correspondiente. Usted es el único responsable de la exactitud de los datos que proporcionar a brut.

Si utiliza la función de inicio de sesión de Facebook, también recopilaremos las publicaciones que le hayan gustado para proporcionarle con contenido relevante desde el momento en que inicias sesión.

3. Uso de sus datos personales

Recopilamos y procesamos sus datos personales para los fines y por los motivos legales descritos en la tabla abajo.

Cuando usa la aplicación, también recopilamos información sobre su dispositivo móvil y cómo utiliza la aplicación. Aplicación, mediante rastreadores. Para obtener más información sobre estos rastreadores, consulte el Artículo 6 de aquí en adelante

Propósito del procesamiento de los datos Fundamento legal Gestión de cuentas de usuario y provisión de la Aplicación. Desempeño de las condiciones generales de uso de la Aplicación. Análisis de las preferencias y áreas de interés de los usuarios de la Aplicación. El interés legítimo de BRUT en conocer las preferencias de los usuarios y las áreas de interés para Mejorar su aplicación. Análisis de las áreas de interés de los usuarios de la Aplicación conectada a través de Facebook. BRUT interés legítimo en conocer las preferencias de sus usuarios y áreas de interés para mejorar su Solicitud. Visualización de contenido personalizado para los usuarios de la Aplicación, de acuerdo con sus Preferencias y áreas de interés. El legítimo interés de BRUT en ofrecer a sus usuarios una atención personalizada. Contenido y una experiencia mejorada de la aplicación. Gestión de solicitudes de los usuarios de la Aplicación (en particular, solicitudes para ejercer derechos en de acuerdo con las condiciones establecidas en el artículo 8 del presente documento). La obligación legal de BRUT de responder a las solicitudes para ejercer los derechos de las personas cuyos datos personales Procesos BRUT. El interés legítimo de BRUT en responder a otras preguntas y solicitudes de los usuarios de su Solicitud. Gestión de pre litigios y litigios. El interés legítimo de BRUT en hacer valer sus derechos en El contexto del litigio previo o litigio.

4. Destinatarios y transferencias de sus datos personales

Sus datos personales son recopilados, procesados y almacenados por el personal autorizado de BRUT. También transferimos su Datos personales a los siguientes destinatarios:

Sus datos serán pseudonimizados y se entregarán a nuestro socio Crossing Minds Inc. para alimentar su contenido. Algoritmos de recomendación, que posteriormente utilizaremos para ofrecerle el contenido más relevante para usted.

Sus datos personales no seudonimizados no se transfieren fuera de la Unión Europea.

5. Período de retención de sus datos personales

Propósito / Datos Período de retención inicial Período de archivo Gestión de cuentas de usuario y provisión de la Aplicación. Mientras su cuenta de usuario esté activa. Una cuenta de usuario se considera "inactiva" después de 1 año con no hay log-in. Entonces se cierra automáticamente. 5 años después de que se cierre su cuenta de usuario. Análisis de las preferencias y áreas de interés de los usuarios de la Aplicación. Mientras su cuenta de usuario esté activa. 5 años después de que se cierre su cuenta de usuario. Visualización de contenido personalizado para los usuarios de la Aplicación, de acuerdo con sus Preferencias y áreas de interés. Mientras su cuenta de usuario esté activa. 5 años después de que se cierre su cuenta de usuario. Gestión de solicitudes de los usuarios de la Aplicación (en particular, solicitudes para ejercer derechos en de acuerdo con las condiciones establecidas en el artículo 8 del presente documento). Hasta que se cierre su solicitud. 5 años después de que se cierre su solicitud. Gestión de pre litigios y litigios. Hasta la resolución amistosa definitiva de un litigio previo o hasta que todos los recursos legales hayan sido agotado. Los acuerdos de liquidación y las decisiones judiciales se archivan definitivamente cuando son históricos interés para brut.

El período de retención de las cookies utilizadas en la Aplicación se indica en el Artículo 6 a continuación.

6. Cookies

Utilizamos varias cookies en el sitio web para mejorar la interactividad de la aplicación.

Una cookie (u otro dispositivo de rastreo) es un pequeño archivo ubicado en el disco duro de la computadora del usuario o Dispositivo móvil cuando el usuario visita el sitio web por primera vez. Nos permite, por ejemplo, ver cuántas veces una página. Es visitado y para reconocer a un usuario que ya ha accedido al sitio web. Esto nos puede ayudar a personalizar. Servicios y facilitar la navegación.

A continuación encontrará una lista de las cookies utilizadas en la Aplicación, su propósito y cómo deshabilitarlas. ellos. Con la excepción de las cookies necesarias para que la aplicación funcione, que no puede deshabilitar, Estas cookies se pueden desactivar en cualquier momento, individualmente o en conjunto. Sin embargo, si desactiva todos o cualquier De las cookies que se muestran a continuación, no se le ofrecerán ciertos elementos y funcionalidades.

Nombre de la cookie Propósito Período de almacenamiento Habilitar / Deshabilitar Google Analytics Estadísticas de uso de la aplicación 13 meses

7. Seguridad de sus datos personales

Nos comprometemos a proteger los datos personales que recopilamos. Con este fin, BRUT toma todo lo físico necesario, medidas técnicas y organizativas para evitar cualquier procesamiento no autorizado o ilegal, así como cualquier Pérdida accidental, destrucción o destrucción de sus datos personales.

8. Sus derechos sobre sus datos personales

Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales y obtener una copia de ellos, para objetar el procesamiento de Estos datos, y para que sean rectificados o borrados. Usted también tiene derecho a la restricción de procesamiento de Sus datos y la portabilidad de datos. Finalmente, tiene derecho a especificar qué sucede con sus datos en el evento de tu muerte.

Con respecto al derecho de objeción, llamamos su atención en particular sobre el hecho de que puede objetar En cualquier momento, el procesamiento de sus datos personales se basa en la búsqueda de nuestros intereses legítimos (por ejemplo, Ejemplo, procesamiento dirigido a analizar sus preferencias y áreas de interés y ofrecerle un servicio personalizado. contenido).

Para obtener más información sobre sus derechos, puede visitar el sitio web de la CNIL target="_blank"> https://www.cnil.fr/en/rights-and-obligations

Para ejercer sus derechos, contáctenos en [email protected] .

Si considera que no se han respetado sus derechos, puede presentar una queja ante la CNIL.

9. Modificaciones a la Política de Privacidad

Esta Política de Privacidad puede ser actualizada. Se le informará por correo electrónico de cualquier enmienda significativa a la Política de privacidad.

Fecha de la última actualización 3 de enero de 2019