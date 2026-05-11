Afrique
Politique

"Beaucoup de pays africains se transforment et ne racontent pas le récit de cette transformation."

"Beaucoup de pays africains se transforment et ne racontent pas le récit de cette transformation." Intervenant ce matin lors du Sommet Africa Forward à Nairobi, Jean-Wilfried Kemajou, country brand manager du Bénin a plaidé pour une réappropriation du narratif africain, en phase avec les réalisations actuelles sur le continent. Voici ses propos. #AfricaForward
Publié le
11
/
05
/
2026
À suivre
Le Bénin interdit la commercialisation de produits cosmétiques éclaircissants.
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À suivre
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"Beaucoup de pays africains se transforment et ne racontent pas le récit de cette transformation." Intervenant ce matin lors du Sommet Africa Forward à Nairobi, Jean-Wilfried Kemajou, country brand manager du Bénin a plaidé pour une réappropriation du narratif africain, en phase avec les réalisations actuelles sur le continent. Voici ses propos. #AfricaForward
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