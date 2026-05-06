Centrafrique : des informaticiens en grève bloquent la publication des résultats des législatives

🇨🇫 En Centrafrique, les informaticiens de l’Agence nationale des élections réclament le paiement de leurs salaires impayés. En signe de protestation, ils ont bloqué la publication des résultats du second tour des élections législatives. On t’explique.