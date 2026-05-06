Afrique
Politique

Centrafrique : des informaticiens en grève bloquent la publication des résultats des législatives

🇨🇫 En Centrafrique, les informaticiens de l’Agence nationale des élections réclament le paiement de leurs salaires impayés. En signe de protestation, ils ont bloqué la publication des résultats du second tour des élections législatives. On t’explique.
Publié le
06
/
05
/
2026
À suivre
"Si je considère qu’il ne peut plus être mon Premier ministre, quelqu’un d’autre prendra sa place."
"Si je considère qu’il ne peut plus être mon Premier ministre, quelqu’un d’autre prendra sa place."
À suivre
"Si je considère qu’il ne peut plus être mon Premier ministre, quelqu’un d’autre prendra sa place."
"Si je considère qu’il ne peut plus être mon Premier ministre, quelqu’un d’autre prendra sa place."
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Centrafrique : des informaticiens en grève bloquent la publication des résultats des législatives

🇨🇫 En Centrafrique, les informaticiens de l’Agence nationale des élections réclament le paiement de leurs salaires impayés. En signe de protestation, ils ont bloqué la publication des résultats du second tour des élections législatives. On t’explique.
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À suivre
"Si je considère qu’il ne peut plus être mon Premier ministre, quelqu’un d’autre prendra sa place."
"Si je considère qu’il ne peut plus être mon Premier ministre, quelqu’un d’autre prendra sa place."
À suivre
"Si je considère qu’il ne peut plus être mon Premier ministre, quelqu’un d’autre prendra sa place."
"Si je considère qu’il ne peut plus être mon Premier ministre, quelqu’un d’autre prendra sa place."

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