Afrique
Politique

Le président Macron s’est exprimé sur les récentes attaques au Mali.

La veille du Sommet Africa Forward à Nairobi, lors d'une conférence de presse, le président Emmanuel Macron s’est exprimé sur les récentes attaques au Mali. Selon lui, celles-ci prouvent que les autorités maliennes n'ont pas pris "la meilleure décision" pour le Mali en exigeant le départ de l'armée française. #AfricaForward
Publié le
11
/
05
/
2026
À suivre
Le Bénin interdit la commercialisation de produits cosmétiques éclaircissants.
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La veille du Sommet Africa Forward à Nairobi, lors d'une conférence de presse, le président Emmanuel Macron s’est exprimé sur les récentes attaques au Mali. Selon lui, celles-ci prouvent que les autorités maliennes n'ont pas pris "la meilleure décision" pour le Mali en exigeant le départ de l'armée française. #AfricaForward
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