Le président Macron s’est exprimé sur les récentes attaques au Mali.

La veille du Sommet Africa Forward à Nairobi, lors d'une conférence de presse, le président Emmanuel Macron s’est exprimé sur les récentes attaques au Mali. Selon lui, celles-ci prouvent que les autorités maliennes n'ont pas pris "la meilleure décision" pour le Mali en exigeant le départ de l'armée française. #AfricaForward