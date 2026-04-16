Cameroun : le pape Léon XIV appelle à la paix et à la responsabilité.

🇨🇲 "Gouverner, c’est aimer son pays… C’est écouter réellement les citoyens." En visite au Cameroun, le pape Léon XIV a appelé les autorités et les populations à instaurer une paix durable, fondée sur la justice, l’écoute et la responsabilité. Voici ce qu’il a dit.