Afrique
Politique

Cameroun : le pape Léon XIV appelle à la paix et à la responsabilité.

🇨🇲 "Gouverner, c’est aimer son pays… C’est écouter réellement les citoyens." En visite au Cameroun, le pape Léon XIV a appelé les autorités et les populations à instaurer une paix durable, fondée sur la justice, l’écoute et la responsabilité. Voici ce qu’il a dit.
Publié le
16
/
04
/
2026
À suivre
"Il faut que notre pays travaille à développer les partenariats en Afrique de l'Ouest."
"Il faut que notre pays travaille à développer les partenariats en Afrique de l'Ouest."
À suivre
"Il faut que notre pays travaille à développer les partenariats en Afrique de l'Ouest."
"Il faut que notre pays travaille à développer les partenariats en Afrique de l'Ouest."
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Cameroun : le pape Léon XIV appelle à la paix et à la responsabilité.

🇨🇲 "Gouverner, c’est aimer son pays… C’est écouter réellement les citoyens." En visite au Cameroun, le pape Léon XIV a appelé les autorités et les populations à instaurer une paix durable, fondée sur la justice, l’écoute et la responsabilité. Voici ce qu’il a dit.
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À suivre
"Il faut que notre pays travaille à développer les partenariats en Afrique de l'Ouest."
"Il faut que notre pays travaille à développer les partenariats en Afrique de l'Ouest."
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"Il faut que notre pays travaille à développer les partenariats en Afrique de l'Ouest."
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