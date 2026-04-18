Génocide contre les Tutsis : le Rwanda se souvient

🇷🇼 Le 7 avril 2026, le Rwanda a commémoré le 32ᵉ anniversaire du génocide contre les Tutsis. Plus de trois décennies après les faits, le travail de mémoire continue. Notre journaliste Edou revient sur cette tragédie qui a marqué l’histoire de l’Afrique et du monde.