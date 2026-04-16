Afrique
Politique

Madagascar : cinq jeunes de la Gen Z placés en garde à vue.

🇲🇬 À Madagascar, cinq jeunes de la Gen Z ont été arrêtés par des hommes armés et cagoulés. Interpellés le dimanche 12 avril 2026, ils ont été placés en garde à vue dans les locaux de la brigade criminelle. Voici ce que l’on sait.
Publié le
16
/
04
/
2026
À suivre
Cameroun : le pape Léon XIV appelle à la paix et à la responsabilité.
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