Madagascar : cinq jeunes de la Gen Z placés en garde à vue.
🇲🇬 À Madagascar, cinq jeunes de la Gen Z ont été arrêtés par des hommes armés et cagoulés. Interpellés le dimanche 12 avril 2026, ils ont été placés en garde à vue dans les locaux de la brigade criminelle. Voici ce que l’on sait.
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Madagascar : cinq jeunes de la Gen Z placés en garde à vue.
🇲🇬 À Madagascar, cinq jeunes de la Gen Z ont été arrêtés par des hommes armés et cagoulés. Interpellés le dimanche 12 avril 2026, ils ont été placés en garde à vue dans les locaux de la brigade criminelle. Voici ce que l’on sait.
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