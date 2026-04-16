Ghana : l'e-visa gratuit, mais toujours nécessaire pour les Africains.

🇬🇭"Le fait de ne pas payer de frais de visa ne dispense pas du contrôle des visas." En conférence de presse, le ministre des Affaires étrangères ghanéen a apporté des précisions sur la nouvelle politique d’exemption de visa pour les citoyens africains. Voici ses propos.