Afrique
Politique

Ghana : l'e-visa gratuit, mais toujours nécessaire pour les Africains.

🇬🇭"Le fait de ne pas payer de frais de visa ne dispense pas du contrôle des visas." En conférence de presse, le ministre des Affaires étrangères ghanéen a apporté des précisions sur la nouvelle politique d’exemption de visa pour les citoyens africains. Voici ses propos.
Publié le
16
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04
/
2026
À suivre
Alain-Claude Bilie-By-Nze interpellé pour une dette de 5 millions de CFA
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