Afrique
Politique

"Si je considère qu’il ne peut plus être mon Premier ministre, quelqu’un d’autre prendra sa place."

🇸🇳"Si je considère qu’il ne peut plus être mon Premier ministre, quelqu’un d’autre prendra sa place." Lors d’une interview accordée à la presse nationale, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye est revenu sur sa relation avec son Premier ministre Ousmane Sonko. Voici ses propos.
Publié le
04
/
05
/
2026
À suivre
"Nous sommes de plus en plus africains…"
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🇸🇳"Si je considère qu’il ne peut plus être mon Premier ministre, quelqu’un d’autre prendra sa place." Lors d’une interview accordée à la presse nationale, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye est revenu sur sa relation avec son Premier ministre Ousmane Sonko. Voici ses propos.
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