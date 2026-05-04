"Si je considère qu’il ne peut plus être mon Premier ministre, quelqu’un d’autre prendra sa place."

🇸🇳"Si je considère qu’il ne peut plus être mon Premier ministre, quelqu’un d’autre prendra sa place." Lors d’une interview accordée à la presse nationale, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye est revenu sur sa relation avec son Premier ministre Ousmane Sonko. Voici ses propos.