Afrique
Politique

L'interview Brut. : Denis Sassou Nguessou

🇨🇬 Quelques jours après son investiture et sa réélection pour un 5ᵉ mandat à la tête de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso a accordé une interview exclusive à Brut. Biens mal acquis, coupures d’électricité, jeunesse, réseaux sociaux, critiques sur son pouvoir… Nous lui avons posé nos questions, y compris sur les sujets qui divisent. Le président congolais a accepté d’y répondre. À voir en intégralité sur notre chaîne YouTube 👇🏾 https://youtu.be/4cNiQY9QVos
Publié le
05
/
05
/
2026
À suivre
Centrafrique : des informaticiens en grève bloquent la publication des résultats des législatives
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