"Nous sommes de plus en plus africains…"

🇩🇿 Lors d’un entretien télévisé avec les médias nationaux, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a exprimé sa volonté de renforcer la coopération économique entre l’Algérie et davantage de pays africains. Voici ce qu’il a déclaré.