Afrique
Politique

"Nous sommes de plus en plus africains…"

🇩🇿 Lors d’un entretien télévisé avec les médias nationaux, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a exprimé sa volonté de renforcer la coopération économique entre l’Algérie et davantage de pays africains. Voici ce qu’il a déclaré.
Publié le
04
/
05
/
2026
À suivre
"Si je considère qu’il ne peut plus être mon Premier ministre, quelqu’un d’autre prendra sa place."
"Si je considère qu’il ne peut plus être mon Premier ministre, quelqu’un d’autre prendra sa place."
À suivre
"Si je considère qu’il ne peut plus être mon Premier ministre, quelqu’un d’autre prendra sa place."
"Si je considère qu’il ne peut plus être mon Premier ministre, quelqu’un d’autre prendra sa place."
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"Nous sommes de plus en plus africains…"

🇩🇿 Lors d’un entretien télévisé avec les médias nationaux, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a exprimé sa volonté de renforcer la coopération économique entre l’Algérie et davantage de pays africains. Voici ce qu’il a déclaré.
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À suivre
"Si je considère qu’il ne peut plus être mon Premier ministre, quelqu’un d’autre prendra sa place."
"Si je considère qu’il ne peut plus être mon Premier ministre, quelqu’un d’autre prendra sa place."
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"Si je considère qu’il ne peut plus être mon Premier ministre, quelqu’un d’autre prendra sa place."
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