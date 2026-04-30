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Politique

"Pour soutenir quelqu’un, il faudrait déjà qu’il en fasse la demande."

"Pour soutenir quelqu’un, il faudrait déjà qu’il en fasse la demande."  🇨🇮 À l’issue du Conseil des ministres de ce 29 avril, le gouvernement ivoirien a réagi à la situation sécuritaire au Mali. Voici les propos d'Amadou Coulibaly, le porte-parole du gouvernement.
Publié le
30
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04
/
2026
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