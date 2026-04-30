Sénégal : ce que change la nouvelle modification du Code électoral
🇸🇳 Au Sénégal, le Code électoral a été modifié à l’Assemblée nationale ce 28 avril. Il ouvre la voie à une candidature d'Ousmane Sonko à la présidentielle. Voici ce qu’il faut savoir.
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