Afrique
Politique

Kenya : le président Ruto se moque de l’anglais des Nigérians.

🇰🇪 "Si vous écoutez un Nigérian parler, vous ne comprenez pas. Il vous faut un traducteur." Lors d’une rencontre avec la diaspora kényane en Italie, le président Ruto a raillé la façon dont les Nigérians s’expriment en anglais. Voici ce qu’il a dit.
Publié le
28
/
04
/
2026
À suivre
Abdoulaye Maïga, Premier ministre malien : "Nous n’avons pas peur..."
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