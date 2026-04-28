Kenya : le président Ruto se moque de l’anglais des Nigérians.

🇰🇪 "Si vous écoutez un Nigérian parler, vous ne comprenez pas. Il vous faut un traducteur." Lors d’une rencontre avec la diaspora kényane en Italie, le président Ruto a raillé la façon dont les Nigérians s’expriment en anglais. Voici ce qu’il a dit.