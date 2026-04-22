Afrique
Politique

Macky Sall auditionné ce mercredi pour le poste de secrétaire général de l’ONU

🇸🇳 Candidat à la tête de l’Organisation des Nations unies, l’ancien président sénégalais Macky Sall présente ce 22 avril son projet au siège de l’institution. À New York, des manifestations ont eu lieu contre cette candidature.
Publié le
22
/
04
/
2026
À suivre
Burkina Faso : une centaine d’ONG et d’associations dissoutes et interdites d’exercer.
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À suivre
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