Afrique
Politique

La Colombie exige le retour immédiat de ses ressortissants envoyés en RDC.

🇨🇩🇨🇴Le 5 avril, le gouvernement congolais a annoncé un accord avec l’administration de Donald Trump pour accueillir temporairement des migrants expulsés des États-Unis. Depuis, une dizaine de Colombiens, Équatoriens et Péruviens ont été envoyés en RDC. Le lendemain de leur arrivée, le président colombien a exigé sur le réseau social X, le "rapatriement immédiat" de ses ressortissants, dénonçant une discrimination. On t’explique.
Publié le
24
/
04
/
2026
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Macky Sall auditionné ce mercredi pour le poste de secrétaire général de l’ONU
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