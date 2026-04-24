La Colombie exige le retour immédiat de ses ressortissants envoyés en RDC.

🇨🇩🇨🇴Le 5 avril, le gouvernement congolais a annoncé un accord avec l’administration de Donald Trump pour accueillir temporairement des migrants expulsés des États-Unis. Depuis, une dizaine de Colombiens, Équatoriens et Péruviens ont été envoyés en RDC. Le lendemain de leur arrivée, le président colombien a exigé sur le réseau social X, le "rapatriement immédiat" de ses ressortissants, dénonçant une discrimination. On t’explique.