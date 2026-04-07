Afrique
Politique

Sénégal : les ministres interdits de voyages à l’étranger.

🇸🇳 Au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé la suspension des voyages "non essentiels" des membres de son gouvernement à l’étranger en raison, notamment, de la flambée des prix du pétrole.
Publié le
07
/
04
/
2026
À suivre
Paul Biya nommera bientôt un vice-président. Voici ce qu'il faut savoir.
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À suivre
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🇸🇳 Au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé la suspension des voyages "non essentiels" des membres de son gouvernement à l’étranger en raison, notamment, de la flambée des prix du pétrole.
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