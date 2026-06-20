À Abidjan, Wil Aime présente WHO, son premier film.

Près de 8 ans après avoir conquis des millions d’internautes grâce à ses vidéos et intrigues à suspense sur les réseaux sociaux, Wil Aime signe son grand retour avec WHO, son premier long-métrage. À Abidjan pour l’avant-première du film, le vidéaste s’est confié au micro de Brut.