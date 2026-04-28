Afrique du Sud : de violentes manifestations xénophobes secouent le pays.
🇿🇦 En Afrique du Sud, des violences visant des étrangers originaires d’autres pays africains secouent la société. Une marche "anti-migrants" a été organisée ce 28 avril. Voici ce que l’on sait.
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Afrique du Sud : de violentes manifestations xénophobes secouent le pays.
🇿🇦 En Afrique du Sud, des violences visant des étrangers originaires d’autres pays africains secouent la société. Une marche "anti-migrants" a été organisée ce 28 avril. Voici ce que l’on sait.
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