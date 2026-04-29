Afrique
Société

Sans expérience, ce jeune Nigérian épate les recruteurs de la NFL.

🇳🇬 À seulement 21 ans, Uar Bernard vient d’être sélectionné au 7e tour de la draft de la Ligue de football américain (NFL) par les Philadelphia Eagles… sans aucune expérience dans la discipline. Le Nigérian a séduit la franchise grâce à des qualités physiques hors normes. On te raconte.
Publié le
29
/
04
/
2026
À suivre
RDC : une passagère accouche en plein vol.
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RDC : une passagère accouche en plein vol.
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Sans expérience, ce jeune Nigérian épate les recruteurs de la NFL.

🇳🇬 À seulement 21 ans, Uar Bernard vient d’être sélectionné au 7e tour de la draft de la Ligue de football américain (NFL) par les Philadelphia Eagles… sans aucune expérience dans la discipline. Le Nigérian a séduit la franchise grâce à des qualités physiques hors normes. On te raconte.
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