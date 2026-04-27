Rencontre avec Keziah Jones, le boss du Blufunk

🇳🇬 "Aux jeunes artistes, je conseille de retourner à leurs racines pour les moderniser et offrir quelque chose de nouveau au monde." Il est à l'origine du Blufunk, un mélange de funk et de blues acoustique, teinté de sonorités #afro. Un style unique qui l'a révélé au monde depuis les années 90. Au micro de Brut., l'artiste nigérian Keziah Jones évoque l’influence de Fela Kuti sur son art et sa vision de la musique afro dans un monde en évolution.