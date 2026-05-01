Afrique
Société

Côte d'Ivoire : les promoteurs de "La nuit des djandjous" arrêtés.

🇨🇮 En Côte d’Ivoire, deux individus ont été interpellés pour leur présumée implication dans la publication de contenus à caractère obs.cène. Selon les autorités, ils seraient à l’origine de la promotion de "La nuit des djandjous", un événement dont les visuels diffusés sur les réseaux sociaux présentaient un contenu "contraire aux bonnes mœurs". On te raconte.
Publié le
01
/
05
/
2026
À suivre
L’Ouganda instaure un dispositif pour mieux rémunérer ses artistes.
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À suivre
L’Ouganda instaure un dispositif pour mieux rémunérer ses artistes.
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Côte d'Ivoire : les promoteurs de "La nuit des djandjous" arrêtés.

🇨🇮 En Côte d’Ivoire, deux individus ont été interpellés pour leur présumée implication dans la publication de contenus à caractère obs.cène. Selon les autorités, ils seraient à l’origine de la promotion de "La nuit des djandjous", un événement dont les visuels diffusés sur les réseaux sociaux présentaient un contenu "contraire aux bonnes mœurs". On te raconte.
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05
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À suivre
L’Ouganda instaure un dispositif pour mieux rémunérer ses artistes.
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