Côte d'Ivoire : les promoteurs de "La nuit des djandjous" arrêtés.

🇨🇮 En Côte d’Ivoire, deux individus ont été interpellés pour leur présumée implication dans la publication de contenus à caractère obs.cène. Selon les autorités, ils seraient à l’origine de la promotion de "La nuit des djandjous", un événement dont les visuels diffusés sur les réseaux sociaux présentaient un contenu "contraire aux bonnes mœurs". On te raconte.