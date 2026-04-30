L’Ouganda instaure un dispositif pour mieux rémunérer ses artistes.
🇺🇬 En Ouganda, un nouveau dispositif est mis en place dans les bars, restaurants et hôtels pour suivre la diffusion des musiques d’artistes et mieux répartir les droits d’auteur. On t’explique.
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L’Ouganda instaure un dispositif pour mieux rémunérer ses artistes.
🇺🇬 En Ouganda, un nouveau dispositif est mis en place dans les bars, restaurants et hôtels pour suivre la diffusion des musiques d’artistes et mieux répartir les droits d’auteur. On t’explique.
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