Afrique
Société

RDC : une passagère accouche en plein vol.

🇨🇩 En RDC, une petite fille est née dans un avion en plein vol entre Lubumbashi et Kinshasa. L’accouchement s’est déroulé grâce à des médecins présents parmi les passagers. On te raconte.
Publié le
28
/
04
/
2026
À suivre
Afrique du Sud : de violentes manifestations xénophobes secouent le pays.
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