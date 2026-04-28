RDC : une passagère accouche en plein vol.
🇨🇩 En RDC, une petite fille est née dans un avion en plein vol entre Lubumbashi et Kinshasa. L’accouchement s’est déroulé grâce à des médecins présents parmi les passagers. On te raconte.
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RDC : une passagère accouche en plein vol.
🇨🇩 En RDC, une petite fille est née dans un avion en plein vol entre Lubumbashi et Kinshasa. L’accouchement s’est déroulé grâce à des médecins présents parmi les passagers. On te raconte.
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