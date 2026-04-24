Bénin : la police réagit à la vidéo d’une jeune femme ligotée et suspendue au-dessus d’un feu

🇧🇯 Au Bénin, la police républicaine a réagi à la diffusion sur les réseaux sociaux d’une vidéo montrant une jeune femme ligotée et suspendue au-dessus d’un feu. Selon la presse locale, elle aurait subi ces sévices suite à des accusation de vol de téléphone portable. Une enquête est en cours pour interpeller les auteurs de cet acte.