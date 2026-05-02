Afrique
Société

🇨🇮 Dans les coulisses de la première Boiler Room à Abidjan.

🇨🇮 Né de l’envie de réinventer les soirées festives à l’ivoirienne, le collectif de DJ Djaouli Ent a eu une super idée  : organiser la toute première Boiler Room de Babi. Brut. y était 🔥
Publié le
02
/
05
/
2026
À suivre
Côte d'Ivoire : les promoteurs de "La nuit des djandjous" arrêtés.
Côte d'Ivoire : les promoteurs de "La nuit des djandjous" arrêtés.
À suivre
Côte d'Ivoire : les promoteurs de "La nuit des djandjous" arrêtés.
Côte d'Ivoire : les promoteurs de "La nuit des djandjous" arrêtés.
Afrique
Société

🇨🇮 Dans les coulisses de la première Boiler Room à Abidjan.

🇨🇮 Né de l’envie de réinventer les soirées festives à l’ivoirienne, le collectif de DJ Djaouli Ent a eu une super idée  : organiser la toute première Boiler Room de Babi. Brut. y était 🔥
Publié le
02
/
05
/
2026
À suivre
Côte d'Ivoire : les promoteurs de "La nuit des djandjous" arrêtés.
Côte d'Ivoire : les promoteurs de "La nuit des djandjous" arrêtés.
À suivre
Côte d'Ivoire : les promoteurs de "La nuit des djandjous" arrêtés.
Côte d'Ivoire : les promoteurs de "La nuit des djandjous" arrêtés.

Sur le même sujet

cote-d-ivoire-les-promoteurs-de-la-nuit-des-djandjous-arretes
Côte d'Ivoire : les promoteurs de "La nuit des djandjous" arrêtés.
l-ouganda-instaure-un-dispositif-pour-mieux-remunerer-ses-artistes
L’Ouganda instaure un dispositif pour mieux rémunérer ses artistes.
sans-experience-ce-jeune-nigerian-epate-les-recruteurs-de-la-nfl
Sans expérience, ce jeune Nigérian épate les recruteurs de la NFL.
rdc-une-passagere-accouche-en-plein-vol
RDC : une passagère accouche en plein vol.
afrique-du-sud-de-violentes-manifestations-xenophobes-secouent-le-pays
Afrique du Sud : de violentes manifestations xénophobes secouent le pays.
rencontre-avec-keziah-jones-le-boss-du-blufunk
Rencontre avec Keziah Jones, le boss du Blufunk

Pour aller plus loin

No items found.