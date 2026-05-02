🇨🇮 Dans les coulisses de la première Boiler Room à Abidjan.

🇨🇮 Né de l’envie de réinventer les soirées festives à l’ivoirienne, le collectif de DJ Djaouli Ent a eu une super idée : organiser la toute première Boiler Room de Babi. Brut. y était 🔥