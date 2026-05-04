Afrique
Société

Katoucha Niane : une affaire qui continue de susciter des interrogations

🇬🇳 Février 2008. À Paris, Katoucha Tamsir Niane, ex-égérie d’Yves Saint Laurent et figure de la mode internationale, disparaît dans la nuit du 1ᵉʳ février après une soirée, sans laisser de trace. Le 28 février, son corps est repêché dans la Seine. L’enquête conclut à un suicide, une version contestée par ses proches. Pour Brut., notre journaliste Marc revient sur cette affaire qui continue de susciter beaucoup d'interrogations.
Publié le
04
/
05
/
2026
À suivre
Que feriez-vous si vous étiez président de la République ?
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🇬🇳 Février 2008. À Paris, Katoucha Tamsir Niane, ex-égérie d’Yves Saint Laurent et figure de la mode internationale, disparaît dans la nuit du 1ᵉʳ février après une soirée, sans laisser de trace. Le 28 février, son corps est repêché dans la Seine. L’enquête conclut à un suicide, une version contestée par ses proches. Pour Brut., notre journaliste Marc revient sur cette affaire qui continue de susciter beaucoup d'interrogations.
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