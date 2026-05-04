Katoucha Niane : une affaire qui continue de susciter des interrogations

🇬🇳 Février 2008. À Paris, Katoucha Tamsir Niane, ex-égérie d’Yves Saint Laurent et figure de la mode internationale, disparaît dans la nuit du 1ᵉʳ février après une soirée, sans laisser de trace. Le 28 février, son corps est repêché dans la Seine. L’enquête conclut à un suicide, une version contestée par ses proches. Pour Brut., notre journaliste Marc revient sur cette affaire qui continue de susciter beaucoup d'interrogations.