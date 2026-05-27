🇨🇲 "Tant que Biya ne nomme pas un nouveau gouvernement, je n’irai pas chez le barbier."

🇨🇲 Depuis l’élection de Paul Biya en octobre 2025 et sa prestation de serment en novembre, aucun nouveau gouvernement n’a encore été formé. Souley Onohiolo, journaliste réputé pour ses prises de position tranchées sur la scène politique, a décidé depuis novembre 2025 de ne plus se raser la barbe tant qu’un nouveau gouvernement ne sera pas nommé. Brut l’a interviewé.