Afrique
Société

🇷🇼 Le Rwanda remporte la Caméra d’or au Festival de #Cannes2026 !

🇷🇼 Marie-Clémentine Dusabejambo devient la toute première réalisatrice rwandaise à décrocher cette distinction pour son premier long-métrage, Ben'Imana, qui raconte la difficile réconciliation au Rwanda après le génocide.
Publié le
25
/
05
/
2026
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Maroc : au moins 15 morts dans l’effondrement d’un immeuble à Fès
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