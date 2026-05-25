🇷🇼 Le Rwanda remporte la Caméra d’or au Festival de #Cannes2026 !

🇷🇼 Marie-Clémentine Dusabejambo devient la toute première réalisatrice rwandaise à décrocher cette distinction pour son premier long-métrage, Ben'Imana, qui raconte la difficile réconciliation au Rwanda après le génocide.