🇲🇦 Maroc : l’archevêque de Rabat accusé de vi0.lences S3xu3lles.

🇲🇦 Au Maroc, cinq femmes accusent l’archevêque de Rabat, Cristóbal López Romero, de vi0.lences S3xu3lles et de comportements inappropriés. Le Vatican a ouvert une enquête. L’archevêque conteste les accusations et a annoncé se retirer de toutes ses activités pastorales pendant la durée de l’enquête. On t'explique.