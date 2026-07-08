Afrique
Société

🇲🇦 Maroc : l’archevêque de Rabat accusé de vi0.lences S3xu3lles.

🇲🇦 Au Maroc, cinq femmes accusent l’archevêque de Rabat, Cristóbal López Romero, de vi0.lences S3xu3lles et de comportements inappropriés. Le Vatican a ouvert une enquête. L’archevêque conteste les accusations et a annoncé se retirer de toutes ses activités pastorales pendant la durée de l’enquête. On t'explique.
Publié le
08
/
07
/
2026
À suivre
🇳🇬 Une ingénieure nigériane révolutionne l'industrie du tressage.
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