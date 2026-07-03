🇲🇦 4 choses à savoir sur Issa Diop, le héros des Lions de l'Atlas

🇲🇦 Critiqué sur les réseaux sociaux après sa sélection avec les Lions de l'Atlas pour le #Mondial2026, Issa Diop est devenu un héros national grâce à son but égalisateur en 16es de finale face aux Pays-Bas. Voici ce qu'il faut savoir sur le défenseur marocain.