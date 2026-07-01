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Gaël Kakuta : ”On va donner le meilleur.”

🇨🇩Gaël Kakuta : ”On va donner le meilleur.” Les Léopards affronteront l’Angleterre dans une heure, pour le premier 16e de finale de leur histoire en Coupe du monde. Voici quelques images de leur dernière séance d'entraînement avant le match. #Mondial2026
Publié le
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/
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2026
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