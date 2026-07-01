Mondial 2026 : Pape Thiaw salue les qualités offensives de son équipe

🇸🇳 Ce soir, le Sénégal affronte la Belgique en 16e de finale du #Mondial2026. À quelques heures de cette rencontre, le sélectionneur sénégalais, Pape Thiaw, a salué les qualités offensives de son équipe, qui lui ont permis d'atteindre ce stade de la compétition après une large victoire face à l'Irak. (5-0)