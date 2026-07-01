Qui est Samuel Moutoussamy ?
🇨🇩 Né d'une mère congolaise et d'un père guadeloupéen d'origine indienne, Samuel Moutoussamy suscite un vif intérêt en Inde depuis le début du #Mondial2026. Voici 3 choses à savoir sur le milieu de terrain des Léopards.
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Qui est Samuel Moutoussamy ?
🇨🇩 Né d'une mère congolaise et d'un père guadeloupéen d'origine indienne, Samuel Moutoussamy suscite un vif intérêt en Inde depuis le début du #Mondial2026. Voici 3 choses à savoir sur le milieu de terrain des Léopards.
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