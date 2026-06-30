🇨🇬 Congo : une publication pour la nomination de Claude Leroy fait polémique.

🇨🇬 Pour annoncer la nomination de Claude Le Roy et d'Omar Daf à la tête de la sélection congolaise, l'Unecatef, le syndicat français des entraîneurs, a diffusé un dessin parodiant la couverture de Tintin au Congo, une bande dessinée souvent critiquée pour ses représentations racistes. On t'explique.