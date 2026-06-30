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Dernière séance d'entraînement avant le match des Éléphants face à la Norvège

🇨🇮 Les Éléphants affronteront la Norvège dans quelques heures, pour le premier 16e de finale de leur histoire en Coupe du monde. Voici quelques images de leur dernière séance d'entraînement avant le match. #Mondial2026
Publié le
30
/
06
/
2026
À suivre
Il y a 52 ans, ils écrivaient l'histoire du football africain
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