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"Ce qui est arrivé à Omar, l'arbitre somalien,est également regrettable."

Lors d’une conférence de presse tenue le 10 juin, Gianni Infantino, président de la FIFA, est revenu sur plusieurs sujets liés à la Coupe du monde 2026, notamment les difficultés rencontrées par certaines délégations étrangères dans les procédures d’obtention de visas. #Mondial2026
Publié le
11
/
06
/
2026
À suivre
Mondial 2026 : combien coûtent les maillots des équipes africaines ?
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