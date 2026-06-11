"Ce qui est arrivé à Omar, l'arbitre somalien,est également regrettable."

Lors d’une conférence de presse tenue le 10 juin, Gianni Infantino, président de la FIFA, est revenu sur plusieurs sujets liés à la Coupe du monde 2026, notamment les difficultés rencontrées par certaines délégations étrangères dans les procédures d’obtention de visas. #Mondial2026