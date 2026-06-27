Sports
Football

Il y a 52 ans, ils écrivaient l'histoire du football africain

🇨🇩 Premiers joueurs d'Afrique subsaharienne à disputer une Coupe du monde avec le Zaïre en 1974, Mafu Kibongé et Raoul Albert Kidumu assistent aujourd'hui au retour de la RDC sur la scène mondiale. Brut. les a rencontrés aux États-Unis pour évoquer leur héritage et transmettre un message à la nouvelle génération des Léopards. En partenariat avec FECOFA et Blocleopards
Publié le
27
/
06
/
2026
À suivre
🇲🇦 5 choses à savoir sur Ayyoub Bouaddi.
🇲🇦 5 choses à savoir sur Ayyoub Bouaddi.
À suivre
🇲🇦 5 choses à savoir sur Ayyoub Bouaddi.
🇲🇦 5 choses à savoir sur Ayyoub Bouaddi.
Sports
Football

Il y a 52 ans, ils écrivaient l'histoire du football africain

🇨🇩 Premiers joueurs d'Afrique subsaharienne à disputer une Coupe du monde avec le Zaïre en 1974, Mafu Kibongé et Raoul Albert Kidumu assistent aujourd'hui au retour de la RDC sur la scène mondiale. Brut. les a rencontrés aux États-Unis pour évoquer leur héritage et transmettre un message à la nouvelle génération des Léopards. En partenariat avec FECOFA et Blocleopards
Publié le
27
/
06
/
2026
À suivre
🇲🇦 5 choses à savoir sur Ayyoub Bouaddi.
🇲🇦 5 choses à savoir sur Ayyoub Bouaddi.
À suivre
🇲🇦 5 choses à savoir sur Ayyoub Bouaddi.
🇲🇦 5 choses à savoir sur Ayyoub Bouaddi.

Sur le même sujet

5-choses-a-savoir-sur-ayyoub-bouaddi
🇲🇦 5 choses à savoir sur Ayyoub Bouaddi.
senegal-la-ministre-des-sports-victime-de-cyberharcelement
Sénégal : la ministre des Sports victime de cyberharcèlement
il-n-y-aura-pas-de-plan-anti-haaland-face-a-nous-il-ne-peut-rien-faire-a-lui-seul
🇸🇳 "Il n'y aura pas de plan anti-Haaland. Face à nous, il ne peut rien faire à lui seul."
52-ans-apres-leur-derniere-coupe-du-monde-les-leopards-ont-marque-l-histoire
52 ans après leur dernière Coupe du monde, les Léopards ont marqué l’histoire
mondial-2026-herve-renard-fait-ses-premiers-pas-avec-la-tunisie
Mondial 2026 : Hervé Renard fait ses premiers pas avec la Tunisie
5-choses-a-savoir-sur-herve-renard
5 choses à savoir sur Hervé Renard

Pour aller plus loin

No items found.