Il y a 52 ans, ils écrivaient l'histoire du football africain

🇨🇩 Premiers joueurs d'Afrique subsaharienne à disputer une Coupe du monde avec le Zaïre en 1974, Mafu Kibongé et Raoul Albert Kidumu assistent aujourd'hui au retour de la RDC sur la scène mondiale. Brut. les a rencontrés aux États-Unis pour évoquer leur héritage et transmettre un message à la nouvelle génération des Léopards. En partenariat avec FECOFA et Blocleopards