La nationalité sportive, c’est quoi ?
Ayyoub Bouaddi, Yunus Musah ou encore Munir El Haddadi… Ces footballeurs ont, à un moment de leur carrière, choisi une nationalité sportive. En quoi cela consiste ? Notre journaliste Sarah te dis tout sur le sujet.
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La nationalité sportive, c’est quoi ?
Ayyoub Bouaddi, Yunus Musah ou encore Munir El Haddadi… Ces footballeurs ont, à un moment de leur carrière, choisi une nationalité sportive. En quoi cela consiste ? Notre journaliste Sarah te dis tout sur le sujet.
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