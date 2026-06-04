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La nationalité sportive, c’est quoi ?

Ayyoub Bouaddi, Yunus Musah ou encore Munir El Haddadi… Ces footballeurs ont, à un moment de leur carrière, choisi une nationalité sportive. En quoi cela consiste ? Notre journaliste Sarah te dis tout sur le sujet.
Publié le
04
/
06
/
2026
À suivre
🇪🇬 Les Pharaons d'Égypte sont arrivés aux États-Unis.
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