Mondial 2026 : une série d'incidents à la frontière crée la polémique à quelques jours du tournoi.

Un arbitre somalien refoulé à l’aéroport, des joueurs sénégalais déchaussés puis fouillés au contrôle, des journalistes africains bloqués en attente de visas… À quelques heures du #Mondial2026, une série d’événements entache déjà la compétition en Amérique. On te résume les faits.