Sports
Football

Mondial 2026 : une série d'incidents à la frontière crée la polémique à quelques jours du tournoi.

Un arbitre somalien refoulé à l’aéroport, des joueurs sénégalais déchaussés puis fouillés au contrôle, des journalistes africains bloqués en attente de visas… À quelques heures du #Mondial2026, une série d’événements entache déjà la compétition en Amérique. On te résume les faits.
Publié le
11
/
06
/
2026
À suivre
🇸🇳 À la table des Lions du Sénégal avec le Chef Abdou.
🇸🇳 À la table des Lions du Sénégal avec le Chef Abdou.
À suivre
🇸🇳 À la table des Lions du Sénégal avec le Chef Abdou.
🇸🇳 À la table des Lions du Sénégal avec le Chef Abdou.
Sports
Football

Mondial 2026 : une série d'incidents à la frontière crée la polémique à quelques jours du tournoi.

Un arbitre somalien refoulé à l’aéroport, des joueurs sénégalais déchaussés puis fouillés au contrôle, des journalistes africains bloqués en attente de visas… À quelques heures du #Mondial2026, une série d’événements entache déjà la compétition en Amérique. On te résume les faits.
Publié le
11
/
06
/
2026
À suivre
🇸🇳 À la table des Lions du Sénégal avec le Chef Abdou.
🇸🇳 À la table des Lions du Sénégal avec le Chef Abdou.
À suivre
🇸🇳 À la table des Lions du Sénégal avec le Chef Abdou.
🇸🇳 À la table des Lions du Sénégal avec le Chef Abdou.

Sur le même sujet

a-la-table-des-lions-du-senegal-avec-le-chef-abdou
🇸🇳 À la table des Lions du Sénégal avec le Chef Abdou.
somalie-l-arbitre-omar-artan-de-retour-a-mogadiscio
🇸🇴 Somalie : l'arbitre Omar Artan de retour à Mogadiscio.
les-pharaons-d-egypte-sont-arrives-aux-etats-unis
🇪🇬 Les Pharaons d'Égypte sont arrivés aux États-Unis.
mondial-2026-le-maroc-arrive-aux-etats-unis
🇲🇦 Mondial 2026 : le Maroc arrive aux États-Unis.
la-nationalite-sportive-c-est-quoi
La nationalité sportive, c’est quoi ?
mondial-2026-l-equipe-du-cap-vert-est-arrivee-aux-etats-unis
🇨🇻🇺🇸 Mondial 2026 : l'équipe du Cap-Vert est arrivée aux États-Unis.

Pour aller plus loin

No items found.