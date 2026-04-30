L'artiste Georg Baselitz est mort à l'âge de 88 ans

Le peintre, dessinateur, graveur et sculpteur allemand Georg Baselitz est mort à l'âge de 88 ans, ont annoncé jeudi les principaux médias allemands.

Georg Baselitz, de son vrai nom Hans-Georg Kern, naît en 1938 à Deutschbaselitz, en Saxe, sous le régime du Troisième Reich, dans une région qui deviendra plus tard la RDA à partir de 1949. Issu d’un milieu modeste, il grandit avec un père instituteur, la famille vivant directement dans les locaux de l’école. C’est dans la bibliothèque de celle-ci qu’il découvre, encore enfant, des albums de dessins du XIXe siècle, une première immersion déterminante dans le monde artistique. Parallèlement, il collabore ponctuellement avec le photographe naturaliste Helmut Drechsler, notamment pour des prises de vue ornithologiques.

En 1950, sa famille s’installe à Kamenz. Il y poursuit sa scolarité au lycée local, où une reproduction du tableau Wermsdorfer Wald (1859) de Louis-Ferdinand von Rayski orne la salle de réunion, marquant son imaginaire visuel. À cette période, il s’intéresse également aux écrits mystiques de Jakob Böhme. Dès l’adolescence, autour de 15 ans, il se met à peindre de manière régulière : portraits, scènes religieuses, natures mortes et paysages, explorant parfois des influences proches du futurisme.