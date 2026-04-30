Le chanteur D4vd est accusé d'avoir démembré une adolescente avec une tronçonneuse

Le chanteur américain D4vd a utilisé une tronçonneuse pour démembrer le corps d'une adolescente mineure avec qui il avait eu des relations sexuelles, selon un document judiciaire rendu public mercredi par le parquet de Los Angeles.

Corps démembré retrouvé dans une Tesla

L'artiste de 21 ans, David Anthony Burke de son vrai nom, a été arrêté mi-avril pour le meurtre macabre de Celeste Rivas Hernandez, une jeune Californienne qu'il a gardée pendant des mois sous son emprise.

Son corps avait été découvert démembré et en état de décomposition dans une Tesla immatriculée au nom du chanteur, le 8 septembre dernier, dans une fourrière d'Hollywood.

"L'accusé a pris des mesures effroyables pour détruire et se débarrasser du corps de la victime", détaille le document du parquet publié mercredi.

"Après avoir placé son corps dans une piscine gonflable bleue afin d'empêcher son sang de se répandre sur le sol de son garage, l'accusé a utilisé une tronçonneuse et peut-être d'autres outils pour lui couper les membres."

DAvd aurait également amputé deux doigts de la jeune fille, dont l'un portait un tatouage à son nom.

Le parquet affirme que le corps serait resté dans le véhicule pendant près de quatre mois avant sa découverte.

D4vd est poursuivi pour assassinat, agression sexuelle sur mineure et mutilation de cadavre. Il plaide non coupable et risque l'emprisonnement à perpétuité, voire la peine de mort.

Ce meurtre macabre a suscité beaucoup d'intérêt aux Etats-Unis, notamment car l’œuvre de D4vd semblait y faire écho.

"Romantic Homicide"

Le chanteur de R&B est devenu célèbre en 2022 lorsque son titre "Romantic Homicide" a connu un succès fulgurant sur TikTok.

Dans le clip musical d'une autre chanson, "One More Dance", publié l'an dernier, le chanteur met en scène un double de lui-même, traîné jusqu'à une voiture avant d'être enfermé dans le coffre.

Selon l'accusation, D4vd aurait tué Celeste Rivas Hernandez, après une violente dispute, la jeune fille menaçant de révéler leur relation sexuelle, ce qui aurait pu, selon eux, mettre fin à sa carrière musicale.

Le chanteur l'aurait fait venir à son domicile d'Hollywood le 23 avril 2025. "Sachant qu'il devait faire taire la victime avant qu'elle ne ruine sa carrière musicale, (...) l'accusé a poignardé la victime à plusieurs reprises jusqu'à ce que mort s'ensuive et est resté la regarder se vider de son sang", relate le document judiciaire.

D'après l'accusation, D4vd avait rencontré la jeune fille lorsqu'elle avait 11 ans, et aurait eu des relations sexuelles avec elle dès ses 13 ans. Ils se seraient séparés à la fin novembre 2024. Des échanges de messages évoqueraient "une grossesse, un avortement et l'utilisation de la pilule du lendemain".

La police avait déjà interrogé D4vd en février 2024, après le signalement de la disparition de Celeste par sa famille. Il avait alors nié savoir qu'elle était mineure et l'adolescente était rentrée chez elle quelques jours plus tard.

Ses parents lui avaient ensuite confisqué son téléphone, mais d'après l'accusation, D4vd aurait payé un collégien 1.000 dollars pour remettre un nouvel appareil à l'adolescente afin de poursuivre leur relation. Dans les mois suivants, il l'aurait emmenée à Las Vegas, au Texas et à Londres.

Lors d'une audience préliminaire mercredi, la défense du chanteur a dénoncé le document rendu public par l'accusation comme "partial", et a réclamé sa mise sous scellés afin de garantir un procès équitable. Une requête rejetée par la juge.

D4vd demeure placé en détention provisoire. Sa prochaine comparution a été fixée au 12 mai.