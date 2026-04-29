BRUT.FOOD - Les Plin alla Genovese d’anatra

"Officiellement, c’est pas un plat qui vient de Gênes. En fait, c’est un plat qui était réservé aux marins de Gênes qui venaient à Naples." Il y a 10 ans, il arrivait à Paris depuis Naples pour faire de la cuisine italienne dans la capitale. Aujourd’hui, il a fondé il y a bientôt 3 ans son restaurant, Neonato, situé dans le 3e arrondissement. Et l’un de ses plats phares ? Les Plin alla Genovese d’anatra, qui sont une déclinaison en ravioli des emblématiques Pasta alla Genovese. Pour Brut, Fabrizio Rossi nous a donné la recette.