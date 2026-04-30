Guerre en Ukraine : la Russie propose un cessez-le-feu, Volodymyr Zelensky demande des détails

Le président russe Vladimir Poutine a fait cette proposition d'arrêter les combats le 9 mai lors d'un appel téléphonique avec son homologue américain Donald Trump mercredi, selon le Kremlin, qui a affirmé que le dirigeant américain avait "activement soutenu cette initiative".

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré jeudi avoir demandé aux Etats-Unis des "détails" après l'annonce par le Kremlin d'une proposition de cessez-le-feu le 9 mai, jour où la Russie célèbre la victoire soviétique sur l'Allemagne nazie.

M. Zelensky s'est interrogé en réponse sur la nature précise de la proposition russe : "nous allons préciser de quoi il s'agit exactement : quelques heures de sécurité pour un défilé à Moscou, ou quelque chose de plus important".

I have instructed our representatives to contact the team of the President of the United States and clarify the details of Russia’s proposal for a short-term ceasefire. Ukraine seeks peace and is doing the necessary diplomatic work to bring this war to a real end. We will clarify… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 30, 2026

Le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a précisé jeudi que "pour l'instant, il est question du Jour de la Victoire (le 9 mai), mais le moment précis de son entrée en vigueur et de sa cessation sera décidé par le président" russe.

Trêve demandée de longue date par l'Ukraine

L'Ukraine demande de longue date une trêve prolongée sur le front pour favoriser des négociations afin de trouver un accord pour arrêter la guerre déclenchée par l'invasion russe à pleine échelle en février 2022, pire conflit en Europe depuis la Deuxième guerre mondiale.

Moscou refuse, arguant qu'un cessez-le-feu plus étendu permettrait à Kiev de renforcer ses défenses.

Depuis le début de son offensive en Ukraine il y a plus de quatre ans, la Russie a bombardé régulièrement l'ensemble du territoire ukrainien, faisant des dizaines de milliers de morts parmi les civils et des millions de réfugiés.