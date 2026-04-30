"Flottille pour Gaza": 11 Français parmi les 211 personnes interceptées

Onze Français figurent parmi les 211 personnes interceptées au large de l'île grecque de Crète par les forces israéliennes, ont indiqué jeudi les organisateurs français de "la Flottille pour Gaza" lors d'une visioconférence de presse.

"Parmi les 211 personnes interceptées figurent 11 Français, on a pas l'info pour les autres nationalités (...) il y avait 48 délégations", a indiqué Hélène Coron, une représentante de Global Sumud France.

"Libération immédiate"

Parmi les onze militants français, figure la conseillère municipale communiste de Paris Raphaëlle Primet, selon Mme Coron.

Les organisateurs ont appelé le gouvernement français à agir pour la libération des personnes détenues par Israël.

Le patron des communistes français, Fabien Roussel, a également demandé au "ministre des Affaires étrangères (Jean-Noël Barrot) d'intervenir immédiatement pour leur libération", parlant lui aussi d'un "kidnapping".

De son côté, le gouvernement italien a réclamé à Israël la "libération immédiate" de ses ressortissants "illégalement retenus", au nombre de 24, selon l'agence de presse Ansa.

"En raison du grand nombre d'embarcations participant à la flottille, du risque d'escalade et de la nécessité d'empêcher la violation d'un blocus légal, une action précoce s'imposait, conformément au droit international", a justifié le porte-parole du ministère des affaires étrangères israélien, Oren Marmorstein, dans un communiqué.

"L'opération a été menée dans les eaux internationales, pacifiquement, sans faire de victime", a-t-il ajouté.

Selon des vérifications de l'AFP, basées sur les données de navigation des organisateurs, les bateaux ont été interceptés dans la zone économique exclusive (ZEE) grecque.

Une trentaine de bateaux de la flottille sont toujours en route, une majorité se trouvant désormais dans les eaux territoriales grecques au sud de la Crète, selon cette même source.

"Pris d'assaut"

La Flottille mondiale Sumud avait indiqué dans la nuit de mercredi à jeudi qu'"au moins 22 des 58 bateaux de la flottille avaient été pris d'assaut par les forces israéliennes en totale violation avec le droit international". Et les organisateurs précisaient avoir perdu le contact avec 11 navires.

Ils n'ont pas été en mesure, jeudi, de donner immédiatement de détails sur ce que les autres navires prévoyaient de faire.

Cette flottille était initialement composée de plus de 50 bateaux partis ces dernières semaines de Marseille (France), Barcelone (Espagne) et Syracuse (Italie).

En 2025, un premier voyage de la Flottille mondiale Sumud avait attiré l'attention du monde entier.

Une cinquantaine de bateaux avaient été interceptés au large des côtes de l'Egypte et de la bande de Gaza début octobre. L'opération israélienne, qualifiée d'illégale par les organisateurs et par Amnesty International, avait suscité des condamnations internationales.

Plusieurs centaines de militants, dont la Suédoise Greta Thunberg ou l'eurodéputée franco-palestinienne Rima Hassan, avaient été expulsés par Israël après avoir subi, selon eux, de mauvais traitements en détention, accusations que démentent les autorités israéliennes.

La bande de Gaza, gouvernée par l'organisation islamiste Hamas, est soumise à un blocus israélien depuis 2007.

Israël et le mouvement islamiste palestinien s'accusent mutuellement de violer un cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre 2025, après deux ans de guerre, déclenchée par l'attaque d'une ampleur sans précédent du mouvement palestinien sur le sol israélien le 7 octobre 2023.